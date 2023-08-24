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общество

В Новосибирской области выпустят первые шесть БПЛА для «Почты России»

Фото: piqsels.com

В Новосибирской области специалисты разрабатывают дрон короткого взлета и посадки.

Первые серийные экземпляры беспилотных летательных аппаратов «Партизан» создадут для «Почты России». Об этом сообщает ТАСС.

О намерении изготовить такие БПЛА информация поступила от Яна Чибисова, руководителя проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ), на площадке «Технопрома-2023».

Созданием таких дронов занимаются сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина. На осень запланированы испытания БПЛА, который способен транспортировать груз до тонны на дистанцию до 1000 километров.

В рамках проекта-маяка «Беспилотная аэродоставка грузов» «Почте России» передадут шесть таких аппаратов. Директор института Владимир Барсук подчеркнул, что летно-технические характеристики собираются подтвердить в последние два месяца текущего года.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на «Технопроме-2023» показали робота-тренера.

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Павел Фролов
Журналист

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