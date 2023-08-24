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общество

Жительница Новосибирска пожаловалась на соседей-мигрантов за шум и ужасный запах

Фото: ru.freepik.com

Одна из проживающих в Новосибирске женщин возмутилась поведением соседей-мигрантов.

Жительница Новосибирска Екатерина пожаловалась на соседей-мигрантов, которые постоянно устраивают шум. Об этом она рассказала «АиФ-Новосибирск».

Екатерина проживает в микрорайоне Родники. Она подчеркнула, что мигранты оставляют мусор прямо на лестничной клетке, из-за чего там царит ужасный запах. Кроме того, граждане иностранного государства паркуют машины перед входом в дом. Причем мигранты полностью игнорируют любые замечания в свой адрес.

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на соседей-мигрантов за шум и ужасный запах 2

«Не раз уже говорили, что парковаться так не нужно, потому что автомобиль перегораживает путь. Просили ставить машину чуть поодаль – бесполезно. Помимо этого, они постоянно шумят, включают громко музыку в позднее время», — отметила Екатерина.

Женщина подчеркнула, что мигрант, судя по всему, не является местным жителем, а приезжает в гости к их соседке-иностранке. Когда такой визит происходит, страдают все жильцы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске люди в военной форме мертвецки уснули около входа в баню.

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Павел Фролов
Журналист

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