Флаг Украины на балконе и выплаты погибшим: заявления главы ЧВК «Вагнер» Пригожина новосибирским журналистам

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин часто отвечал на запросы СМИ. Вспоминаем, какие заявление он делал порталу Сиб.фм

Флаг Украины

В новосибирском Академгородке в окне многоэтажки в больше года висит флаг Украины. Пожилая хозяйка квартиры отказывается убирать полотно даже после попыток полицейских пообщаться с ней.

Женщина сообщила корреспонденту Сиб.фм, что не нарушает никаких законов и снимать флаг не собирается, так как это её личная позиция.

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин эмоционально отреагировал на эту новость. Он предположил, что она, возможно, и не поддерживает украинцев, а просто хочет, чтобы городские представители власти выполняли законы.

«Может быть, эта женщина и не поддерживает украинцев, просто она хочет, как говорится: "дерьмом в лицо плеснуть", чтобы они (представители власти, — ред) тоже какие-то законы выполняли или хотя бы их формировали, а так у нас получается двойные стандарты — ей нельзя, а им можно. Причём она-то просто на балконе вывесила, а они трясут на всю страну по телевизору», — заявил Пригожин.

Мобилизация

Кроме этого, Пригожин согласился с мнением главы батальона «Вега» Андреем Панфёровым о необходимости привлекать контрактников для решения задач в зоне СВО.

«Конечно, контрактники лучше, чем мобилизованные», — отметил он.

Однако Пригожин добавил, что необходимость мобилизации связана с тем, что «по контракту идёт малое количество людей».

Выплаты погибшим

Создатель ЧВК «Вагнер» также отвечал и на вопросы жителей. Однажды к нему обратилась жительница Новосибирска, которая заявила, что её бывший супруг, погибший на СВО в составе компании, не выплатил ей алименты, а переписал заработанные деньги своему деду.

Пригожин уточнил, что военный сам решает кому перечислить деньги в случае гибели.

«Каждый боец ЧВК "Вагнер", когда уходит на боевые, он заполняет специальную форму, в которой написано, кому передать деньги в случае его гибели, и где захоронить. В этой форме имеется два получателя. В случае смерти первого получателя или невозможности передачи, деньги поступают второму. В этом случае он решил передать деньги своему деду. Если он задолжал сумму по алиментам, то это необходимо решать в установленном законом порядке», — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце весны в Новосибирске прошла пресс-конференция с участием лидера ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вспоминаем, зачем он приезжал в столицу Сибири.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе .