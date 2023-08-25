В Новосибирске из-за грозы произошло массовое отключение электричества

Массовые отключения электричества начались в Новосибирске из-за грозы.

Из-за сильного ливня и грозы в ночь на 25 августа в Новосибирске массово отключили электричество. Дождь начался примерно в 23 часа, сообщили местные жители в городских пабликах.

Согласно данным Flightradar, аэропорт Толмачёво закрыли из-за непогоды, а прилегающие рейсы развернули в Барнаул.

Кроме того, в домах Ленинского района начал пропадать свет. «Частный сектор возле жилмассива „Троллейный“ в темноте, „Чистая слобода“ тоже», — жалуются новосибирцы.

В Октябрьском и Первомайском районах тоже мигал свет, однако обошлось без отключения.

Напомним, что 25 августа мощный ливень в Новосибирске может повториться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за удара молнии загорелись автомобиль и два дома.