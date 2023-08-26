Анатолий Романов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб Анатолий Романов из Новосибирской области.

26 августа в Черепаново под Новосибирском простились с 41-летним Анатолием Романовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

«Анатолий добровольно встал на защиту Родины. И с честью исполнял свой долг российского солдата. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Соболезнования семье Анатолия Романова выразили в администрации района. 26 августа в Черепаново местные жители простились с бойцом.

Напомним, что в мае 2023 года иеродиакон Паисий (Коновалов) из Новосибирской области отправился в зону проведения специальной военной операции. Он переехал в Бердянск на юг Запорожской области.

Ранее глава элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что предстоящей осенью на линии боевого соприкосновения будут наблюдаться резкие изменения.