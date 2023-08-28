В Новосибирске грибники собрали десятки опят на выходных

На последних выходных новосибирские грибники собрали десятки опят.

26 и 27 августа грибники из Новосибирска собрали десятки опят. Фотографиями находок они похвалились в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Сибиряки отметили, что такие грибы растут в Ордынском районе и в Пашино. Комментаторы оставляют восторженные реакции и отзывы к посту.

«Кайф, скоро надо ехать, ещё белый можно пособирать немного, пока погода шепчет», — рассуждает один из них.

Напомним, что грибник Константин Лёвкин из Искитимского района Новосибирской области рассказал, как в багажник его автомобиля во время сбора грибов запрыгнул заяц, и зачем он его отвёз обратно в лес.

Ранее в Новосибирске был найден редкий чёрный гриб, внесенный в «Красную книгу» — ложный трюфель.