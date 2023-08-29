Под Новосибирском задержанный после гимнастики пенсионер рассказал о травле бабушек

77-летний пенсионер, известный как Дядя Вова Кореец, сегодня, 29 августа, провёл полдня в полиции. Поддержать его пришли многие жители рабочего посёлка Краснообск Новосибирской области. Сам спортсмен в шортах заявил о травле со стороны бабушек и не только.

Сиб.фм уже рассказывал, что 77-летнего Дядю Вову Корейца забрали утром после занятий гимнастикой во дворе. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на него поступили жалобы соседей из-за обливания во дворе.

Тем временем, пока Владимир был в полиции, несколько человек пришли в отделение написать заявления в его поддержку. Многие считают, что возрастной спортсмен стал объектом травли со стороны бабушек, вместо того, чтобы его инициативу поддержали.

Блогер Валерий Котельников нашёл Дядю Вову Корейца и спросил у него, почему соседки регулярно пишут на него заявления.

«Моё мнение по поводу случившегося и того, что было три года назад: результатом этого стала слабая воспитательная работа с людьми преклонного возраста, будем так говорить,

- считает Дядя Вова. – Надо поднимать культуру мировоззрения именно этих людей, а не душить меня на протяжении этого времени психологически и материально».

Как заявил Владимир, ему уже разбивали лобовое стекло автомобиля, а те саженцы, которые он сажал во дворе, поджигали. Тем не менее, несколько человек пришли специально в отдел полиции Краснообска, чтобы написать заявления в поддержку пенсионера.

«Доброе слово и кошке приятно»,

- поблагодарил группу поддержки Владимир.

Кстати, ещё ранее, представители Новосибирского областного совета ветеранов правоохранительных органов предложили бабушкам присоединиться к зарядке с Дядей Вовой.