В Новосибирске фельдшеры скорой рассказали о заработке после заявления ССМП

В Новосибирске фельдшеры и врачи скорой помощи опровергли заявление станции скорой медицинской помощи о высоких зарплатах.

Новосибирская станция скорой медицинской помощи 28 августа выступила с опровержением информации СМИ о массовых увольнениях и критическом сокращении бригад. В ССМП заявили, что у фельдшеров скорой помощи средняя зарплата по городу 56 тысяч рублей, а у реаниматологов 114 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм несколько сотрудников «скорой» рассказали, соответствует ли действительности это утверждение, и почему в их расчетном листе указаны иные суммы.

Нарисованные данные

По словам собеседников, фельдшеры активно обсуждают заявление ССМП о зарплатах и недоумевают от увиденных показателей. Работая даже на полторы ставки фельдшер не получает 56 тысяч рублей после вычета налогов, утверждают медработники.





«Сумму, которую назвали в скорой, просто космическая. Никто таких денег не получает», — отметил фельдшер одной из подстанции Новосибирска.

Семь источников, работающих фельдшерами разных квалификаций, заявили, что на руки больше 40-45 тысяч рублей никогда не получали. При этом все они работают на полторы ставки — 15 суток в месяц или 226-240 часов.

«Ложь чистой воды. Никаких 56-57 тысяч мы не получаем. Возможно, ССМП выложили данные без вычета налогов и с двойной ставкой», — предположил источник.

Другой сотрудник «скорой» объяснил, что 40-45 тысяч рублей получают фельдшеры с высшей категорией, а у людей с начальной зарплата значительно ниже — около 30-35 тысяч рублей при работе на полторы ставки.

Сиб.фм ознакомился с расчётными листами опрошенных фельдшеров. Данные свидетельствуют, что за месяц сотрудники действительно получают намного меньше заявленной накануне суммы. Например, врачи вместо 104 тысяч рублей, указанной в сообщении ССМП, в среднем получают около 80 тысяч рублей за полторы ставки.





- Зарплата фельдшеров





- зарплата врача скорой

Нехватка бригад

Помимо опровержения информации о низких зарплатах, в ССМП заявили, что в Новосибирске дежурит 90 бригад, однако источники Сиб.фм не подтверждают это заявление и приводят другие данные.

«Больше 70 бригад летом не работает. Иногда бывает 80, это прям супер. Но 90 бригад на линии никогда не бывает», — пояснил Николай (имя изменено).





Николай добавил, что на одних из выходных в начале августа в городе не было ни одной реанимационной детской бригады.

«Однажды на выходных не было ни одной реанимационной детской бригады. А это же все перевозки из стационаров, у них соответствующее оборудование и так далее», — рассказал он.

О данной проблеме рассказали и другие собеседники Сиб.фм. По их словам, в городе дежурят четыре бригады реанимации — это в три раза меньше необходимой нормы.

«На 100 тысяч населения должна работать одна реанимация, следовательно в Новосибирске должно быть их минимум 15, а не 4, как сейчас. У нас врачи часто приезжают уже к мертвым пациентам», — утверждает собеседница, работающая на левом берегу города.

Кроме этого, по словам источников, многие бригады скорой помощи вынуждены издить из одного района в другой.





«На кировской подстанции нет никого. Со всего города туда сгоняют бригады», — сетует медик.

Сотрудники скорой пожаловались и на нехватку педиатров. В ССМП написали, что в городе работают 20 детских врачей на скорой, но собеседники рассказали, что на весь Новосибирск их на линии всего четыре, а в некоторых случаях и меньше.

«Да, может, их и есть в штате 20 человек, но на смену почему-то выходят 2-4 врача-педиатра», — делится источник.

Новая программа у диспетчеров

Корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с диспетчером скорой помощи. По его словам, с недавнего времени для работы установили новую программу, в которой регулярно теряются вызовы.





«Мы не понимаем, как она работает. Красные (срочные. — прим.Сиб.фм) вызовы могут не показаться или слететь вниз заявок. Следовательно, мы не видим и не отправляем бригаду», — рассказал диспетчер.

По словам собеседника, на первомайской подстанции и вовсе нет диспетчера, а вызовы с этого района обслуживает октябрьская. Однако в ССМП опровергают такие данные, утверждая, что на Первомайской работает шесть сотрудников.

Почини сам

Помимо фельдшеров и диспетчеров, столкнулись с проблемами и водители скорой помощи. По их словам, автомобили они обслуживают и ремонтируют за свой счёт.





«Мы ремонтируем и обслуживаем их за свои деньги. Никто нам на ремонт не даёт, а на наши жалобы разводят руками», — сообщил водитель.

Собеседник Сиб.фм добавил, что новые автомобили также быстро гниют.

«В городе много ржавых ГАЗелей. Зимой на них невозможно ездить. Если во дворе застрял, задним ходом не выедешь, так как нет камеры заднего вида. Порой выходит фельдшер и командует, чтобы никуда не врезаться», — подытожил он.

Как ранее писал Сиб.фм, председатель СК Бастрыкин поручил проверить сообщение о нехватке работников «скорой» в Новосибирске.

Сообщение проверит и прокуратура Новосибирской области.