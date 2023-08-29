В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта художественного музея за 3,3 млн

В Новосибирске в течение 2023-го года проведут реставрацию художественного музея на Красном проспекте.

В Новосибирске выделены средства на реконструкцию Государственного художественного музея.

Планируется отреставрировать здание №5 на Красном проспекте, построенное в 1925-1926 годах. Работы будут включать в себя ремонт, реставрацию и консервацию ограждающих конструкций. Общая сумма проекта составляет 3 миллиона рублей.

Подрядчик будет выбран путем конкурса, результаты которого будут объявлены 7 сентября. В соответствии с графиком, реконструкция должна быть завершена к 15 ноября 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что театр «Старый дом» в Новосибирске может быть реконструирован по федеральной программе. Власти области подали заявку на участие в адресной инвестиционной программе, которая потребует затрат в размере 1,6 млрд рублей. Первый этап реконструкции предусматривает строительство нового корпуса с залом на 320 мест, репетиционными помещениями, сценой-трансформером, административными помещениями и цехами для работы над костюмами, декорациями и реквизитом. На втором этапе планируется реконструкция существующего здания с сохранением исторического облика. Общая площадь комплекса после завершения работ составит около 5 тысяч квадратных метров. Результаты заявки будут объявлены в декабре.

Напомним, в Новосибирске проведут реконструкцию Центральной клинической больницы СО РАН.