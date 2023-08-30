В Новосибирске спасатели вытащили палец ребёнка из детали «Пирамидки»

Палец ребёнка из детали «Пирамидки» вытащили спасатели в Новосибирске.

29 августа спасатели вытащили из детали деревянной игрушки «Пирамидка» палец семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

«Прибывшие на указанный адрес спасатели, при помощи кусачек освободили пальчик ребенка от деревянного кольца», — говорится в сообщении.

Палец оказался цел. Дополнительная помощь врачей ребёнку не потребовалась. Спасатели рассказали матери, как снять отёк с пальца мальчика.

Напомним, что в Новосибирске девушку, как две капли похожую на известного уличного танцора, очевидцы заметили около дома №19 на улице Авиастроителей: дама, одетая в красно-розовые тона, энергично плясала рано утром.

Ранее Сиб.фм сообщал о мужчине, танцующем в центре города в красном костюме.