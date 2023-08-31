Дожди и грозы вернутся в Новосибирскую область 1 сентября

В конце недели в Новосибирской области прогнозируются осадки.

Грозы и дожди ожидаются в Новосибирской области в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу, 1 сентября, местами будут кратковременные дожди и грозы, на западе региона осадков не прогнозируется. Днем в некоторых районах возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Ночью в субботу, 2 сентября, местами будут кратковременные дожди. Уже днем дожди ожидаются по всей области, часть из них будет сопровождаться грозами. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. Ветер будет таким же, как и 1 сентября.

Напомним, вечером 25 августа во время сильного ливня в Новосибирске со здания сорвало обшивку.