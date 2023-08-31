Правила выбора подкормки для огорода: секреты дачников

Осенью город нуждается в подкормке — это надёжный способ улучшить урожайность участка.

Эксперт-агроном Анастасия Коврижных дала советы о том, как правильно выбрать подкормку для огорода. Она отметила, что подкормка и удобрение играют важную роль для урожайности на огороде, но не каждый огородник знает простые критерии выбора, пишет «Белновости»

Важно обращать внимание на кислотность грунта, конкретное удобрение для каждой культуры и количество полезных веществ в подкормке. Нужные элементы, такие как калий, фосфор и азот, должны составлять не менее 40%.

Она также напомнила, что внесение подкормки, изготовленной промышленным способом, следует осуществлять только в строгом соответствии с инструкцией. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать все эти нюансы при выборе подкормки для огорода.

Ранее агроном Людмила Шубина дала жителям Новосибирска ряд рекомендаций по сбору картофеля.

Специалист подчеркнула, что на сбор картофеля влияют сроки посадки и его сорт. Так, если картошку человек посадил в последнем весеннем месяце, то в конце августа можно браться за лопату. Если посадка была в июле, то урожай можно собирать в середине сентября.