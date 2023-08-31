В Новосибирске арестован водитель, устроивший смертельное ДТП на Советском шоссе

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 55 дней.

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения Бахтинуру Дехконову, который обвиняется в нарушении ПДД. По версии следствия, он может быть виновен в смертельной аварии, в которой погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину арестовали почти на 2 месяца — до 23 октября 2023 года.

По данным ведомства, днем 23 августа подозреваемый ехал по Советскому шоссе в сторону Кировского района на «Тойоте Калдина». На светофоре возле поселка Мичуринский Дехконов проехал на красный свет и столкнулся с «Сузуки Гранд Витара», поворачивающим налево на зеленый сигнал светофора. В результате пассажирка «Тойоты» скончалась.

Напомним, в Новосибирске у водителя, устроившего пьяное ДТП, конфисковали машину.