В Новосибирске умер профессор СО РАН Александр Хуторецкий

Профессор СО РАН Александр Хуторецкий умер в Новосибирске на 79 году жизни.

31 августа в Новосибирске умер профессор СО РАН, член Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Александр Хуторецкий. Ему было 79 лет. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Хуторецкий преподавал в Новосибирском государственном университете, был доктором экономических наук, кандидатом физико-математических наук, старейшим сотрудником Института аэкономики и организации промышленного производства СО РАН.

«Александр Борисович был очень важен для нас, в том числе интеллектуально», — говорится в сообщении партии «Яблоко».

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