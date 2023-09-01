В Новосибирске возле ЖК «Панорамы» восстановили привычную схему движения

Власти Новосибирска временно вернули старую схему проезда к жилому комплексу «Панорама».

В Новосибирске планируют разработать дополнительное моделирование транспортных потоков в районе ЖК «Панорама» и ЛДС. До этого три месяца будет действовать привычная схема движения. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Разработка предыдущей модели в связи со строительством ледовой арены велась в 2018 и 2021 годах. Одновременно в этом месте строились новые жилые комплексы и административные здания, в связи с чем нужна новая модель транспортных потоков, чтобы актуализировать данные на настоящий момент, уточнить прогноз развития на следующие пять лет. Также планируется оценить оценить схему движения на левом берегу, введенную два года назад.

“По итогам моделирования будет составлена схема организации дорожного движения на ул. Немировича-Данченко в районе примыкающего к ней выезда из ЖК «Панорама». До получения результатов повторного моделирования сегодня принято решение — временно восстановить прежнюю (действующую до 11 августа) схему организации движения. Результаты исследования ожидается получить в течение трех месяцев”, — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, около месяца назад выезд на улицу Немировича-Данченко из ЖК «Панорамы» был заблокирован. Мэрия объяснила это необходимостью увеличить пропускную способность улицы. Решение властей вызвало крайне негативную реакцию местных жителей. Они организовали стихийную акцию, перегородив проезд к новому ЛДС. Ситуация заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В итоге спустя короткое время бетонные блоки, загораживающие проезд, были демонтированы.

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