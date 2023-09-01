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общество

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1

Фото: unsplash.com, Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 3,1 произошёл в Новосибирской области.

1 сентября в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

По словам специалистов, примерно в 21 км к востоку от Искитима находился эпицентр толчка. Сейсмологи утверждают, что землетрясение вызвал «взрыв к карьере». Там добывают уголь.

Фото В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 2

Напомним, что последнее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Новосибирской области 22 августа. Сейсмическая активность была зафиксирована на Западной-Сибирской плите в 76 километрах от областного центра.

Кроме того, землетрясение с магнитудой 3,7 и интенсивностью 4,4 в эпицентре произошло ночью 29 мая в Усть-Чемском сельсовете, примерно в 62 километрах от Новосибирска. Эпицентр землетрясения находится рядом с восточным участком Колыванского разреза.

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Диана Джафарова
журналист

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