Житель Новосибирска готов заплатить 10000$ за ночь с невинной девушкой

В Новосибирске мужчина ищет девственницу за 10000$.

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Житель Новосибирска ищет невинную девушку, чтобы провести с ней ночь за 10000$. Объявление он опубликовал на сайте знакомств.

Как утверждает 25-летний мужчина в описании своей анкеты, он ищет отношения и хочет стать другом одной из сибирячек.

«Если вы женщина из Сибири или Дальнего Востока, свяжитесь со мной. Я хочу узнать друг друга через разговор. Скажи мне, если ты хочешь что-нибудь. Я надеюсь, что мы можем быть друзьями, в первую очередь», — пишет он.

В анкете сказано, что мужчина знает английский язык и готов переехать в Канаду, Китай, Японию, Россию, Южную Корею, США или Вьетнам.

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