Депутат Сокол отказался участвовать в выборах главы Хакасии

С выборов главы Хакасии снял свою кандидатуру депутат Сергей Сокол.

2 сентября госпитализированный депутат Госдумы РФ Сергей Сокол отказался от участия в выборах главы Хакасии. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — говорится в сообщении.

По словам депутата, он не может взять на себя ответственность за выполнение обязанностей губернатора по состоянию здоровья. Как предупредили врачи: встать с койки — это значит получить более серьёзные осложнения.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покинул свой пост. Его место заняла Мария Жафярова, возглавляющая Новосибирский педагогический колледж №1 им. А. С. Макаренко. Сейчас экс-министр занимает новую должность в правительстве региона — он возглавил региональный департамент молодёжной политики.