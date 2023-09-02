Сибирскую доярку обвинили в совращении 15-летнего мальчика

В совращении 15-летнего мальчика обвинили доярку из Сибири.

Доярку из Сибири обвинили в совращении 15-летнего друга сына. Инцидент произошёл в деревне Роза-Долина Азовского района Омской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

38-летняя Татьяна работает оператором машинного доения и воспитывает детей. Недавно соседка заявила на женщину в полицию за совращение её сына. Как сообщила мать пострадавшего, Татьяна постоянно делала комплименты 15-летнему мальчику, отправляла ему интимные фотографии, а после — провела с ним ночь.

Слухи сразу же распространились по деревне. Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Теперь Татьяне грозит четыре года тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что таксиста из Дагестана, работающего в Новосибирске, заподозрили в насилии над четырьмя детьми от 10 до 14 лет.

Ранее пожилого жителя города Могоча Забайкальского края, которого обвиняют в надругательстве над 8-летней девочкой, заключили под стражу на два месяца.