В Новосибирске перевёрнутый флаг России подняли на линейке 1 сентября

Перевёрнутый государственный флаг подняли на линейке 1 сентября в Новосибирске.

1 сентября на торжественной линейке в одной из школ Новосибирска подняли перевёрнутый флаг России. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«В одной из школ Кировского района патриотическое воспитание пошло не по плану», — говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл в МБОУ СОШ №192 в Кировском районе. Государственный флаг провисел в таком положении до конца мероприятия.

Напомним, что в Новосибирске 1 сентября в школах прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Читатели Сиб.фм поделились фотографиями детей, которые пошли в первый класс.

Кроме того, 1 сентября в НГТУ НЭТИ открыли новое общежитие на 790 студентов, к строительству которого приступили осенью 2020 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омске сёстры-близняшки одновременно покончили жизнь самоубийством 1 сентября.