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проиcшествия

В Новосибирске заметили тело мужчины на подоконнике жилого дома

Фото: АСТ-54

Труп мужчины на подоконнике высотки заметили жители Новосибирска.

2 сентября в Кировском районе Новосибирска местные жители заметили тело голого мужчины, лежащего на подоконнике многоэтажного дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видео видно, что мужчина одной рукой и ногой свесился с балкона 16 этажа высотки. Всего в жилом доме №56 на улице Бородина 24 этажа.

Причины смерти мужчины пока неизвестны. Началась доследственная проверка, правоохранители осматривают место происшествия.

Напомним, что утром 2 сентября спасатели сняли тело мужчины с козырька многоэтажки в Октябрьском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что утром 1 сентября в Кировском районе Новосибирска нашли тело мужчины в луже собственной крови.
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Диана Джафарова
журналист

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