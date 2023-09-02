В Новосибирске заметили тело мужчины на подоконнике жилого дома

Труп мужчины на подоконнике высотки заметили жители Новосибирска.

2 сентября в Кировском районе Новосибирска местные жители заметили тело голого мужчины, лежащего на подоконнике многоэтажного дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видео видно, что мужчина одной рукой и ногой свесился с балкона 16 этажа высотки. Всего в жилом доме №56 на улице Бородина 24 этажа.

Причины смерти мужчины пока неизвестны. Началась доследственная проверка, правоохранители осматривают место происшествия.