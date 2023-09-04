Бастрыкин проверит законность вырубки леса в Новосибирске

Жители Новосибирска борются с вырубкой деревьев: организована проверка СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности вырубки леса в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Жители одного из районов города Новосибирска сообщают в социальных сетях о попытках вырубки деревьев в зеленой зоне района, выводимом из лесного фонда для последующей застройки. По их мнению, это незаконно, и они обратились к правоохранительным органам с просьбой выяснить ситуацию. В связи с этим следственными органами СУ Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю данной структуры, Е.Г. Долгалеву, представить доклад о ходе и результатах проверки в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском водитель Honda впал в кому после ДТП. водитель иномарки не смог справиться с управлением, из-за чего «Хонда» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. За рулем иномарки находился мужчина 2000 года рождения. В результате аварии его увезли в лечебное учреждение в состоянии комы. Кроме того, пострадали три пассажира: мужчина 2003 года рождения, подросток 2008 года рождения и девушка 2005 года рождения.

Также в Новосибирске мужчина в трусах принимал водные процедуры в фонтане. Жителя города заметили при температуре воздуха +22 градуса.