Украинская армия не имеет возможностей для преодоления первой линии обороны в Запорожской области.

Российские вооруженные силы успешно отразили атаки украинской армии на «линию Суровикина», заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, первая линия обороны не была прорвана, и российские военные продолжают удерживать свои позиции.

Рогов также отметил, что украинская армия использует прямолинейные атаки и массированно вводит солдат и технику в бой, но эти попытки оказываются неудачными из-за действий российских вооруженных сил.

Глава движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье также сообщил, что украинская армия продолжает концентрировать свои силы на линии боевых столкновений между населенными пунктами Вербовое и Работино, однако эти попытки также не привели к успеху.

Напомним, ранее у семьи пропавшего генерала из Новосибирска Сергея Суровикина нашли 19 объектов недвижимости.