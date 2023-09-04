В Новосибирске из карьера «Юго- Западный» достали тело мужчины

В Юго-Западном карьере в Новосибирске нашли тело мужчины.

В Новосибирске местные жители заметили тело мужчины на поверхности воды в Юго-Западном карьере. Его достали спасатели и подтвердили смерть. Об этом сообщает служба МАСС.

«10 метров от берега на поверхности воды видно тело. Тело мужчины неустановленной личности доставлено на берег. Передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе муниципальных спасателей.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность погибшего мужчины и при каких обстоятельствах он погиб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Бугринском пляже утонул 28-летний мужчина. Водолазы проверили окрестности и нашли тело 28-летнего мужчины без признаков жизни. Тело спасатели передали сотрудникам полиции.

Утонувший на Бугринском пляже — первый за сезон. До этого за 2 месяца на официальных пляжах города никто не тонул, а в целом на территории Новосибирска в водоёмах погибли 9 человек, в том числе 1 ребёнок. Это меньше, чем в 2022 году: тогда было 15 погибших, их них четверо детей. Всего в Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек.