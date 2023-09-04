В Новосибирске под окнами дома обнаружили лежащего мужчину

В Новосибирске обнаружили мужчину под окнами дома на улице Костычева.

В воскресенье, 3 сентября, под окнами дома №74/1 по улице Костычева обнаружили лежащего мужчину. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

3 сентября в Новосибирске возле дома №74/1 на улице Костычева обнаружили мужчину. Согласно сообщению в Telegram-канале "ЧП Новосибирск", свидетели слышали, как он кричал громко перед этим.

Очевидцы сообщили, что мужчина был одет в куртку и джинсы, но неизвестно, что произошло. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

В комментариях была опубликована запись с видеокамеры. На видео неизвестный в тот же день падает из окна жилого дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали два пассажира: мальчик 4-х лет из Toyota Land Cruiser Prado и 20-летняя девушка из Lexus. Характер их травм уточняется. У Lexus LS430 сильно искорежена передняя часть. Другая машина, которая попала в аварию, улетела в кювет.