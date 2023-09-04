В Новосибирске произошло ДТП с патрульным УАЗом полиции

В Новосибирске ГАЗЕЛЬ вызвала столкновение с полицейской машиной.

В понедельник, 4 сентября, в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе полицейского УАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Мужчина 1979 года рождения за рулём ГАЗЕЛИ ехал по Бердскому шоссе и столкнулся с автомобилем Mazda, а тот столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ. В столкновении никто не пострадал, а ДТП оформили с материальным ущербом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском женщина собирала грибы и встретила медведя. Она услышала хруст и рычание, и обнаружила хищника, находившегося в 50 метрах от нее. Местная жительница бросилась к своему автомобилю и поблагодарила Всевышнего за спасение. В то же время жители села Новосилиш заметили еще одного медведя, блуждающего в 150 метрах от населенного пункта. Ранее в этом районе были найдены рваные овцы, и владельцы домашнего скота потеряли 15 животных. Жители боятся колоть своих животных, чтобы не привлечь косолапых хищников.

Также в Новосибирске под окнами дома обнаружили лежащего мужчину. Свидетели слышали, как он кричал громко перед этим.