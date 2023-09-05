Ашурков объяснил, почему в Новосибирске грузовики разъезжают с неприкрытыми кузовами

Специалист рассказал, что поможет решить проблему с неприкрытыми кузовами грузовиков в Новосибирске.

Жители Новосибирска жалуются, что водители грузовых машин в городе игнорируют правила и не прикрывают кузова. Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в разговоре с «АиФ-Новосибирск» сообщил, почему в городе можно наблюдать такие грузовики, что можно сделать для решения проблемы.

В Новосибирске постоянно что-то строят. Из-за этого по мегаполису все время разъезжают самосвалы, груженные грунтом, строительными материалами и мусором. В большинстве случаев водители не прикрывают кузов машины, а ведь речь идет об административном нарушении.

«Согласно статье 12.21 КоАП РФ нарушение правила влечёт предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Санкция может быть более серьёзная, если что-то из кузова повредило, например, капот или стекло автомобиля, который ехал сзади. Но для возмещения ущерба пострадавшему придётся доказать причинно-следственную связь», — сказал Ашурков.

Он подчеркнул, что на самом деле нарушители не опасаются штрафов. Дело в том, что он маленький. Кроме того, выявлять таких водителей не позволяет малое количество инспекторов на дорогах. Ашурков назвал эту проблему актуальной, добавив, что большегрузы не перестают ездить с открытым кузовом. Специалист полагает, что повышение тарифов, судя по всему, не изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.

«Простой водитель может только зафиксировать нарушение, что плохо закреплён груз и всё высыпается. Отправить это в соцсети и привлечь внимание к проблеме. Но проблема должна решаться со стороны полиции, применяться санкции. Желательно, чтобы водитель при получении штрафа как можно больше времени провёл с инспектором. Тогда ему будет проще закрепить нормально груз, чем час решать вопрос с правоохранителем», — объяснил Ашурков.

Как ранее писал Сиб.фм, россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений.