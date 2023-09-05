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Три беспилотника атаковали Москву 5 сентября

В ночь на вторник, 5 сентября, силы киевского режима в очередной раз попытались атаковать Москву БПЛА. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В общей сложности ВСУ задействовали три беспилотника. Один из аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, был ликвидирован в районе Завидлово Тверской области. К счастью, пострадавших и повреждений удалось избежать.

Владимир Путин сделал важные заявления на заседании организационного комитета «Победа»

В рамках данного мероприятия глава российского государства заявил о важности предоставления равных прав всем без исключения участникам СВО. Речь идет о мобилизованных, добровольцах, кадровых военных, передает «МК». Также российский лидер подчеркнул, что в 1945 году был повержен нацизм, однако он не изжит, проявляется, в частности, в виде русофобии. Кроме того, Владимир Путин отметил, что 9 мая 2025 года Россия должна отметить торжественно и ярко.

ВС РФ на донецком направлении отразили 4 атаки ВСУ

На данном направлении за минувшие сутки силы киевского режима лишились до 225 военных убитыми и ранеными. Кроме того, там они потеряли 9 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и американскую артиллерийскую систему М777. По информации МО РФ, российские бойцы ликвидировали вражеский пункт управления БПЛА, отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ.

На запорожском направлении ВСУ потеряли до 170 военнослужащих

На указанном направлении российские войска отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ. Там Киев лишился до 170 боевиков, трех боевых бронированных машин, двух танков, трех М777, четырех автомобилей и американской гаубицы М119. Военные РФ поразили склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.