Новосибирский суд вновь рассмотрит дело оправданного физика-ядерщика об убийстве

Новосибирский областной суд 4 сентября отменил оправдательный приговор физику-ядерщику Валентину Докутовичу, также прокуратура предлагала отправить его в СИЗО.

4 сентября в Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу прокуроров и стороны потерпевших об убийстве в посёлке Ложок. В ноябре 2021 года физик-ядерщик Валентин Докутович расстрелял пьяного, агрессивного покупателя сельского магазина, которым руководил отец учёного.

Судьбу сотрудника ИЯФ решал суд присяжных. 30 мая коллегия присяжных заседателей постановила, что Валентин Докутович не виновен по двум статьям УК РФ: его обвиняли в убийстве и хулиганстве.

Однако с этим не согласились прокуроры и подали апелляционную жалобу. Корреспондент Сиб.фм выслушал аргументы правоохранителей и стороны потерпевших. Они нашли нарушения в ходе проведения процесса. В итоге оправдательный приговор был отменён.

«Дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда. Судом также избрана мера пресечения Валентину Докутовичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Теперь в Новосибирском районном суде будут собирать новую коллегию присяжных заседателей. Прокуратура, кстати, даже настаивала заключить Докутовича на время процесса в СИЗО.