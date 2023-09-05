Опубликован первый после мятежа снимок генерала Суровикина из Новосибирска

Генерала Суровикина из Новосибирска запечатлели на фото впервые за долгое время.

Генерал Сергей Суровикин из Новосибирска впервые появился на публике после мятежа. Телеграм-канал «Кровавая барыня» опубликовал свежий снимок с ним.

Причем на кадрах он идет под руку со своей женой. На генерале джинсы, светлая рубашка и кепка. Образ завершают солнцезащитные очки. Источник подчеркнул, что фотография была сделана 4 сентября.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве», — говорится в сообщении ТГ-канала.

Ранее поступила информация о том, что глава МО РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос журналистов о том, ведется ли следствие в отношении Суровикина. Об этом у него поинтересовались по итогам переговоров Анкары и Москвы, отмечало агентство «Интерфакс».

Как ранее писал Сиб.фм, СМИ раскрыли новые данные о местонахождении генерала «Армагеддона» Сергея Суровикина.