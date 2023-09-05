Опубликована карта военной спецоперации на Украине 5 сентября

На Украине продолжаются боевые действия, сводка за 5 сентября 2023 года говорит о ситуации на фронтах войны и ходе специальной военной операции.

В Старобельском направлении враг провел несколько атак на позиции ВС РФ, но был накрыт артиллерийским огнем. Киевский режим совершил три атаки беспилотниками на территории России, которые были успешно отражены.

В Южно-Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Урожайного и Старомайорского, а также началась атака на новом участке между Времьевским и Угледарским участками.

Мобилизация на Украине набирает обороты, киевский режим обещает отправлять на фронт психов и больных, а также привлекать молодежь с 17 лет. На Запорожском направлении бои продолжаются в районе населенного пункта Работино, но основные действия противника сосредоточены в районе Очеретоватого и Вербового.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания отправили пикапы в зону СВО.