Пропавшую в Новосибирске 17-летнюю девушку ищут по всей Сибири

17-летняя Екатерина Х. пропала в Новосибирске 3 сентября – на вторые сутки подростка ищут уже по всей Сибири.

Екатерина Х. ушла из дома в Кировском районе Новосибирска 3 сентября. До сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиски с Кировского района, позже расширили их до всего Новосибирска, сейчас рассматриваются и варианты того, что девушка уехала на Урал.

Как сказано в ориентировке, рост девушки 175 сантиметров, телосложение – нормальное, глаза серого цвета и русые волосы. В день исчезновения на девушке были серая толстовка, чёрные джинсы, зелёная футболка и кроссовки. Из особых примет: подросток носит очки, а в ушах Екатерины – тоннели.

Также напомним, что 3 сентября под Новосибирском, в городе Обь, пропала 75-летняя пенсионерка в красной олимпийке.