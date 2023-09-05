В кинотеатрах Новосибирска покажут «Оппенгеймер» с 7 сентября

В Новосибирске начнутся показы фильма «Оппенгеймер» с 7 сентября.

В кинотеатрах Новосибирска объявили дату показа фильма «Оппенгеймер». Первые сеансы пройдут 7 сентября.

В мировом прокате «Оппенгеймер» и «Барби» вышли в один день, 21 июля, но для России и нескольких других стран выпуск фильма не был запланирован из-за санкций. Проблема была связана с "капризностью" прокатчиков из Казахстана, которые пока не согласны делиться копиями фильма с Россией. В итоге, любители "Барби" в России останутся лишь с возможностью посмотреть фильм в любительской озвучке в интернете.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фильм попадёт в Россию не раньше октября, когда появится DVD-версия фильма, и показа в кинотеатрах не будет. Видимо, спустя месяц возможности кинопрокатчиков изменились.

Также премьера фильма «Барби» с русской озвучкой может состояться 9 сентября. По словам организаторов, перечни кинотеатров, где граждане смогут посмотреть киноленту, станут известны ближе к 9 сентября. Российским «официальным голосом» Марго Робби является Татьяна Шитова, а Райана Гослинга — Андрей Бархударов.

В кинотеатрах России показывали фильмы зарубежных кинокомпаний по «серой» схеме: продавали билет на короткометражку, но перед ней показывали полнометражный фильм. Теперь такой возможности не будет — по крайне мере, для «Барби» и «Оппенгеймера».