В Новосибирске экс-начальник отдела миграции получила срок за взятку в 38 тысяч

Бывшего начальника отдела миграции в Заельцовском районе Новосибирска приговорили к 3 годам, также у Людмилы Ильющенко отобрали звание «подполковник полиции».

Заельцовский районный суд вынес приговор Людмиле Ильющенко, которая до лета 2020 года являлась начальником отдела миграции ОП №3 «Заельцовский». Как установили оперативники, с 2017 года она успела получить взятку в размере 38 000 рублей, но была поймана с поличным.

«Действуя против интересов государственной власти и вопреки интересам службы в органах внутренних дел, получила лично взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц на общую сумму 38 000 рублей, что является значительным размером, — рассказали в Заельцовском районном суде.

– Действия подсудимой квалифицированы судом по части 3 статьи 290 УК РФ как получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в значительном размере, за незаконное бездействие».

В итоге, суд, учитывая все обстоятельства, назначил Людмиле Ильющенко наказание в виде 3 лет условно. У бывшего начальника миграционного отдела отобрали специальное звание «подполковник полиции» и запретили на 2 года занимать должности в государственных и муниципальных организациях.

«На основании части 3 статьи 46 УК РФ установить рассрочку выплаты штрафа в размере 228 000 рублей на 30 месяцев с ежемесячным платежом, вносимым в федеральный бюджет, суммы в размере 7 600 рублей», — добавляют в Заельцовском районном суде.

А вот в это время в Купинском районном суде оправдали подполковника полиции Виталия Арустамяна, которого подозревали в фиктивной регистрации мигрантов на территории Чистоозёрного района.