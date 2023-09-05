В Новосибирске эвакуировали застрявшего на острове «Кораблик» рыбака

4 сентября спасателям МАСС пришлось эвакуировать в Новосибирске рыбака с острова «Кораблик»: мужчина остался без лодки.

О новосибирском Робинзоне Крузо в диспетчерскую Муниципальной Аварийно-спасательной службы сообщили во второй половине дня 4 сентября. 37-летний мужчина отправился порыбачить на остров «Кораблик», но поднялся ветер и унёс его лодку далеко от берега.

«Выбраться с острова не представляется возможным. Спасатели МАСС выехали на эвакуацию мужчины с острова. В пути следования спасатели заметили на правом берегу реки Обь лодку ПВХ, которую описывал заявитель, — сообщает пресс-служба МАСС.

– Было принято решение взять лодку на буксир и вернуть хозяину».

Новосибирские спасатели доставили рыбака с лодкой с острова. В МАСС напоминают, что рыбачить в такую ветреную погоду опасно и просят не пренебрегать мерами безопасности.

Также напомним, что пять дней назад рыбаки выловили из Оби 47-летнего мужчину, плывущего по Оби на бревне.