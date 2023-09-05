В Новосибирске похолодает до +8 градусов в ближайшие дни

Жителей Новосибирска ожидает похолодание в ближайшие несколько дней.

Западно-Сибирский УГМС предупредил жителей Новосибирска о похолодании, которое ожидается в ближайшие три дня. Ночью температура воздуха может опуститься до +8 градусов.

Во вторник, 5 сентября, в городе ожидается дождь, а температура составит +16...+18 градусов. В среду, 6 сентября, ночью возможен небольшой дождь, а днем осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до +9...+11 градусов, а днем поднимется до +15...+17 градусов.

В четверг, 7 сентября, ночью осадки не прогнозируются, а днем ожидается дождь. Температура ночью составит +8...+10 градусов, а днем +13...+15 градусов.

Напомним, Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября.