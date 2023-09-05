В Новосибирске водитель Toyota Sprinter врезался в бетонное ограждение

В Новосибирске водитель Toyota Sprinter попал в больницу после столкновения с бетонным ограждением.

Утром во вторник, 5 сентября, 28-летний водитель Toyota Sprinter врезался в бетонное ограждение на улице Кошурникова. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла в 5:45 в Октябрьском районе Новосибирска. Toyota Sprinter ехала по улице Кошурникова в направлении улицы Бориса Богаткова. Предположительно, водитель не справился с управлением, и из-за этого наехал на бетонное ограждение. Водитель получил травмы, и его доставили в больницу. Тяжесть травм предстоит оценить врачам.

Полиция проверяет, был ли мужчина пьян. Для этого у него взяли анализы. На момент публикации результат медицинской экспертизы не определен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина защищался от града строительной каской. Голову смельчака закрывала желтая строительная каска, спину прикрывал рюкзак, но плечи, руки и ноги оставались голыми и незащищёнными. Попадание градины размером с куриное яйцо по голому телу может причинить сильную боль и как минимум оставить синяк.

Также стали известны подробности ДТП с нетрезвой женщиной-водителем под Новосибирском.