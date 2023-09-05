В сети опубликовали список собственности нового мэра Томска Дмитрия Махини

Чем владеет новый мэр Томска Дмитрий Махиня: список задекларированной собственности.

Дмитрий Махиня владеет земельным участком площадью 1100 квадратных метров и жилым домом площадью 283,2 квадратных метров, согласно декларации за 2021 год. Однако участок площадью 400 квадратных метров и дом площадью 93,2 квадратных метров, которые он также имел, исчезли из его декларации в текущем году.

На данный момент Махиня по-прежнему является владельцем квартиры площадью 29,5 квадратных метров. Кроме этого, у него есть автомобили Mazda CX-9 и Lada 210740.

Каждый из несовершеннолетних детей Махини имеет долю в размере 1/27 в квартире площадью 107,2 квадратных метра.

Ранее Дмитрий Махиня занимал должность заместителя мэра Омска. Его избрали на пост депутатским голосованием 5 сентября. Как сообщил председатель счетной комиссии, за Махиню проголосовали 26 из 33 депутатов.

На первом заседании заседании городского парламента избранный в новой должности мэр заявил, что его первоочередная задача — решить кадровый вопрос в городской администрации и подготовить Томск к зиме. Он также обещал заняться подготовкой бюджета на следующий год. По мнению нового мэра, наиболее актуальными для города являются вопросы безопасности, состояния дорог, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры, молодежной политики и решения социальных проблем с участием бизнеса.