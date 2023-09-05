В центре Новосибирска произошло массовое ДТП

В Центральном районе Новосибирска столкнулись 4 автомобиля.

Во вторник, 5 сентября, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Революции. Водитель автомобиля Honda Airwave въехал в хэтчбек Suzuki Swift, и из-за этого пострадали две неправильно припаркованные машины, мешавшие движению.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в ДТП никто не пострадал. Его оформили с материальным ущербом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, управляемым женщиной 1982 года рождения.

Также В Новосибирске произошло ДТП с патрульным УАЗом полиции. Мужчина 1979 года рождения за рулём ГАЗЕЛИ ехал по Бердскому шоссе и столкнулся с автомобилем Mazda, а тот столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ