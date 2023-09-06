Под Новосибирском задержали 25-летнего мужчину с наркотиками

Житель Новосибирской области пытался провезти наркотики через станцию «Пригородный простор».

На станции под Новосибирском транспортные полицейские задержали 25-летнего мужчину с пакетиком синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирской области задержали местного жителя возрастом 25 лет, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Инцидент произошел вблизи остановочной платформы «Пригородный простор», где сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела (ЛО) МВД России произвели личный досмотр уровня транспортных полицейских. В результате обнаружился полимерный пакет, содержащий запрещенные вещества, приобретенные через сеть Интернет. Согласно экспертизе, изъятые наркотики являются синтетического происхождения и называются «спайс». Фигурант уголовного дела по данному инциденту может быть осужден на срок до 10 лет за незаконное хранение наркотиков согласно статье 228 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Забайкалье задержали двух мужчин, перевозивших 10 кг наркотиков. на одной из улиц районного центра был остановлен автомобиль Toyota Chaser, водитель и пассажир которого имели признаки опьянения. При досмотре иномарки в багажнике сотрудники полиции обнаружили укрытые тентом два мешка с коноплёй. Один из пассажиров сознался, что заготовил растения для собственного употребления.

Также россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений. Украшения находились в багаже женщины, проживающей в Барнауле. Примечательно, что гражданка решила воспользоваться «зеленым» коридором. В ее сумке нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла. Со слов гражданки, все это она купила в Анкаре на одном из рынков. Она подчеркнула, что изделия предназначались для нее и родственников.