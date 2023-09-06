В Новосибирске минспорта прокомментировало скандал со сборами на соревнования в школе плавания

Министерство спорта Новосибирской области разъяснило расценки на сборы при проведении соревнований – это произошло после того, как в СШОР по водным видам спорта разразился скандал, в ходе которого родители воспитанников заявили о миллионных сборах.

Скандал в Федерации плавания и ГАУ «СШОР водных видов спорта» разразился этой весной. Родители воспитанников секции начали интересоваться, куда пошли деньги, собранные на декабрьские соревнования.

«Мы стали задавать неудобные вопросы, в итоге нашего тренера Елизавету Ческидову уволили, а группу 1 марта расформировали. Нас отправили к тренеру Федосову в бассейн "Нептун", — рассказывал Сиб.фм дедушка 10-летней воспитанницы Евгений Чумаченко. — После того, как её уволили, нас отчислили из школы. Нам предложили других тренеров, в другом бассейне, но мы шли именно на этого тренера, на её систему подготовки».

Шесть воспитанников не захотели расставаться с любимым тренером и продолжают заниматься у Елизаветы Ческидовой в том же бассейне «Маяк», но теперь они отдают за это по 10 000 рублей в месяц. Уставшие от этих растрат родители обратились в прокуратуру и написали жалобу в министерство спорта Новосибирской области.

«Нам так и не может никто ответить: куда делись 1 миллион 300 тысяч рублей. Это же очень большие деньги! А расходную часть, если посмотреть: ну, допустим, аренда будет 100 000 рублей. А наградная атрибутика, медальки эти – вообще копейки. Все судьи почти – волонтёры тоже, получают очень мало, мальчиков, девочек — бывших спортсменов привлекают, — возмущён Евгений.

– На 1 миллион 300 тысяч рублей здесь и расходов-то не набрать. А таких соревнований в год – десятки!»

Сиб.фм также решил разобраться, насколько законны сборы на соревнования и направил запрос в министерство спорта Новосибирской области. В ведомстве подтвердили, что расходы лежат на организаторе мероприятия. Объяснили так же, как формируется система взносов участников.

«Организатор соревнования вправе установить в качестве условия допуска к участию в соревнования оплату стартового (заявочного) взноса, — объясняют в министерстве спорта Новосибирской области. — Согласно положению об официальных соревнованиях по плаванию в Новосибирской области календарного плана 2022 года участники оплачивают единовременный стартовый (заявочный) взнос или стартовый (заявочный) взнос по каждой дистанции отдельно. На официальных соревнованиях календарного плана 2022 года сумма единовременного взноса не превышала 1000 рублей, сумма взноса за одну дистанцию составляла 500-750 рублей».

Но в министерстве спорта не смогли назвать общий объём собранных на соревнования денежных средств. А вот уходят они оплату работу судейской коллегии, на наградную продукцию, на оплату работы фотографа, на проведение видеотрансляции соревнований, на оплату аренды спортивного сооружения и на оплаты работы спортивного врача.

В минспорте также сообщили, что в мае проводилась проверка деятельности СШОР водных видов спорта, в ходе которой и школа, и Федерация плавания Новосибирской области должны отчитаться о суммах и расходах по заявочным взносам.

А вот что касается увольнения тренера Елизаветы Ческидовой – с ней трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока заключения. Рассказали в минспорта и о предложениях, сделанных родителям после её увольнения, а также об отчислении недовольных.

«Обучающиеся, законные представители которых выступили против прекращения трудовых отношений с Ческидовой Е.Г, не посещали тренировки, которые проводил Федосов В.Ю. Они посещали на платной основе бассейн «Маяк» под руководством тренеров, не состоящих с ГАУ в трудовых отношениях. Впоследствии обучающиеся, не посещающие тренировки, проводимые Федосовым, были отчислены из ГАУ»,

- заключили в министерстве спорта.

Также в ведомстве добавили, что обеспечение экипировкой не входит в компетенцию региональных спортивных организаций – в каждом случае это происходит «в пределах средств, выделенных учреждению учредителем».

Впрочем, родители написали заявления ещё и в прокуратуру и надеются, что там тоже разберутся с отчислением их юных пловцов из государственной школы.