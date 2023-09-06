В Новосибирске до 15 октября сузят часть дороги на Красном проспекте

В Новосибирске на месяц ограничат движение транспорта на Красном проспекте.

В Новосибирске часть проезжей части по Красному проспекту заблокируют для движения до 15 октября. Постановление об этом опубликовали на сайте мэрии города.

Дорогу сузят на 9 метров с обеих сторон на перекрёстке с улицей Коммунистической. Ограничения затронут участок от дома №46 по улице Коммунистическая до перекрёстка с Красным проспектом, а также участок около дома №44. Дорогу перекроют 8 сентября, и перекрытие будет действовать до 15 октября. Причина блокировки участка — капитальный ремонт теплосети. Подрядчик ремонта — ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания».

Ранее Сиб.фм публиковал фотографии пробок на «Кольце ада» в Новосибирске. Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, проблема с движением на площади Труда решится только после окончания строительства четвертого моста через Обь. Данная развязка получила свое название после визитов прокуроров, а водители жаловались в надзорные ведомства. Однако эксперты Общероссийского народного фронта заявили о необходимости более жестких мер по отношению к водителям в период строительства четвертого моста.

Также в Новосибирске установят новые дорожные камеры фиксации нарушений ПДД за 26 млн. В такую сумму обойдется установка и подключение всего двух комплектов камер на двух перекрёстках.