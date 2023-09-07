В Новосибирске на Шлюзе перевернулся КамАЗ

В Новосибирске из-за перевернувшегося КамАЗа образовалась пробка.

В Советском районе Новосибирска на Шлюзе перевернулся КамАЗ. Грузовик упал на бок и перекрыл две полосы из трёх. Об этом сообщили в группе "АСТ-54" Вконтакте.

Из-за КамАЗа, который перекрывает дорогу для автомобилей, образовалась пробка со стороны улицы Балтийская в сторону кольца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Это уже не первая авария трамвая на площади Труда после изменения схемы движения автомобилей. Один из подписчиков Telegram-канала "АСТ-54 Black" опубликовал видео, на котором видно, как трамвай при проезде через дорогу цепляется проводами за троллейбусные контакты. По всей видимости, при соприкосновении происходит короткое замыкание, и трамвай останавливается.

Также мэр Новосибирска Локоть рассказал, когда исчезнет «Кольцо ада» на площади Труда. По его словам, проблемы решатся только после строительства развязки четвертого моста через Обь.