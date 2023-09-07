В Новосибирске назвали точную дату выпадения первого снега осенью 2023 года

Первые заморозки осенью 2023 года в Новосибирске ожидаются в середине сентября.

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра озвучили прогноз о погоде в Новосибирске. Первый снег ожидается в конце сентября, а начало заморозков — уже на следующей неделе.

По словам синоптиков, ночью с 8 на 9 сентября термометр опустится до −2 градусов. Температура воздуха начнет повышаться только во второй половине месяца, когда антициклон привнесет бабье лето. Однако в последние дни третьей декады сентября погода опять ухудшится, а температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов днем. Остывание продолжится и ночью, когда термометр покажет отрицательные значения. В таких условиях возможен небольшой снегопад.

Специалисты центра прогнозируют в 2023 году в Новосибирской области теплую осень: температура в среднем ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, даже несмотря на ранние заморозки и вероятный ранний снег.

Ранее кандидат медицинских наук Новосёлов из Новосибирска объяснил, почему энергетики вреднее кофе.

Также в Новосибирске опубликовали статистику смертности за август 2023 года.