В Новосибирской области нашли тело мужчины на железнодорожных путях

Около остановки Криница под Новосибирском на железнодорожных путях нашли тело мужчины.

В Тогучинском районе Новосибирской области произошла трагическая ситуация. Сотрудники транспортной полиции начали расследование обстоятельств смерти мужчины на железной дороге.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская. Машинист проходящего грузового поезда сообщил, что заметил на колее пути лежащего человека на перегоне станций Буготак-Восточная.

Транспортные полицейские, прибывшие на место происшествия в районе остановочного пункта Криница, обнаружили мужчину без признаков жизни. По их информации, погибший, житель Новосибирска, незадолго до этого отметил свой 65-й день рождения.

В настоящее время происходит выяснение всех обстоятельств случившегося. Предварительно, причиной травмирования мужчины могло стать несоблюдение им безопасной дистанции до железнодорожных путей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ДТП под Новосибирском 6 сентября унесло жизнь водителя «Ваз 2111». По предварительным данным, управлявший «Ваз 2111» мужчина 1976 года рождения выехал на встречку на 37-м км федеральной автодороги Северный обход и врезался во встречный грузовой автомобиль «Вольво» и попутную грузовую машину «Скания» в 18:00. Выжить в этой аварии водитель «Ваз 2111» не смог.

Также под Новосибирском 32-летний пьяный мужчина попал под поезд.