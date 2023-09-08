В Искитиме под Новосибирском пропал 84-летний бородатый мужчина с собакой

В Новосибирской области пропал пенсионер в сандалиях с собачкой.

В городе Искитим Новосибирской области пропал 84-летний пенсионер Владимир Козловский. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение пропавшего пенсионера неизвестно с 7 сентября.

Владимир Козловский — седой мужчина с бородой, ростом 173 см, нормального телосложения, с серо-голубыми глазами.

Поисковики и родственники пропавшего предполагают, что мужчина был одет в серо-зеленую джинсовую куртку с потёртостями, коричневые кожаные сандалии и светло-зеленую бейсболку. С собой у него была маленькая белая собака с рыжими пятнами.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Если вам что-то известно о его местонахождении и состоянии, просьба позвонить на горячую линию "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завершили поиски пропавшей девочки-подростка.

Также в Искитимском районе Новосибирской области разыскивают 52-летнюю Елену Заляднову, которая пропала 30 августа. Женщина уехала из своего дома в селе Тальменка на красной «Тойоте Королле» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.