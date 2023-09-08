В Новосибирске арестовали 17-летнего подростка по обвинению в диверсии на железной дороге

В Новосибирске 17-летний подросток подозревается в диверсии на ЖД путях.

В Новосибирске арестовали 17-летнего подростка, который обвиняется в диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По данным следствия, 25 августа на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» – «Обь» студент колледжа вывел из строя релейный шкаф.

На следующий день несовершеннолетний совершил поджог другого релейного шкафа на том же перегоне.

Подростка задержали 6 сентября. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 6 ноября 2023 года.



Напомним, в Новосибирске блогера вызвали на допрос в полицию после видео с салютом.