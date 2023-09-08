В Новосибирске начали сносить здание ресторана Sabai bar в Первомайском сквере

В Новосибирске сносят бывший ресторан Sabai bar в Первомайском сквере.

Вечером 7 сентября в Первомайском сквере Новосибирска начался снос здания, где ранее располагался ресторан Sabai bar. Об этом сообщил гастроблогер yelpil в своём Telegram-канале.

Бульдозеры подъехали к зданию двухэтажного стеклянного павильона в среду, 7 сентября. Демонтаж конструкции был запланирован в рамках реконструкции сквера — однако, к сносу муниципальные службы приступили через 3 недели после демонтажа предыдущего здания, бургерной Carl's Jr.

Жители Новосибирска разделились во мнениях относительно снова здания. Часть местных жителей считает, что снос был уместен, особенно для неэстетичного здания. Другие огорчились, что знакомое им заведение перестало работать.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на медленный ремонт в Первомайском сквере. Они отмечают, что в целом работы в Первомайском сквере продвигаются чересчур медленно. Хотя доступ в сам сквер ограничен, территория хорошо просматривается с Красного проспекта, улицы Максима Горького и улицы Советской, поэтому люди делают выводы на основе увиденного.