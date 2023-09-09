В Новосибирске объявили режим чёрного неба с 10 сентября

В небе над Новосибирском с 10 сентября начнут скапливаться опасные вещества.

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил в Новосибирске режим «чёрного неба» из-за безветренной погоды. По данным синоптиков, вредные примеси будут скапливаться в воздухе с 10 по 11 сентября. Неблагоприятные метеоусловия достигнут первой степени опасности из-за резкого перепада температур и отсутствия ветра. УГМС предупреждает, что общий уровень загрязнения воздуха будет повышенным.

В связи с погодными условиями предприятия просят снизить выбросы на 20%. Жителей же просят реже выходить на улицу, а водителей — воздержаться от поездок на личных автомобилях и использовать общественный транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ночью загорелся частный дом в Ленинском районе. Судя по фотографии, сделанной утром, дом сгорел до основания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Также оказался повреждён гараж на участке дома №17 улицы Пермская.

Также в Новосибирске зафиксировали резкое снижение цен на поездки на такси. Один из таксистов полагает, что снижение цен связано в первую очередь с началом осеннего сезона.