В Новосибирской области могут зафиксировать места стихийного отдыха

В Новосибирской области поступило предложение зафиксировать места стихийного отдыха.

В Новосибирской области вновь затронули тему проблемы загрязнения берегов водных объектов мусором в зонах неорганизованного отдыха населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Данную проблему обсудила региональная Комиссия Законодательного Собрания по экологии. По словам депутата Дениса Субботина, соответствующий вопрос поднимался в первом месяце лета. До настоящего времени заинтересованные стороны ознакомили комиссию со своими предложениями.

Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области, заявил, что сформировать реестр мест неорганизованного отдыха целесообразно для установки там контейнеров и подписания договоров с оператором области на вывоз отходов.

«По нашим данным, на территории области расположено более 7 000 рек, и только в границах Новосибирска протяженность береговой линии составляет 150 километров. При этом подавляющее большинство мест отдыха образуется стихийно, они не обустроены площадками для сбора отходов», — сказал Шестернин.

Как ранее писал Сиб.фм, Травников заявил о максимальной прозрачности выборов в Новосибирской области.